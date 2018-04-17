В ночь на вторник в столичном регионе ожидается гроза с дождем

По сообщению столичных синоптиков в ближайшие часы на Москву обрушится сильный шквалистый ветер с дождем. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. МЧС рекомендует гражданам в штормовые часы не находиться вблизи рекламных щитов и деревьев и по возможности не выходить на улицу.

В СЛУЧАЕ УХУДШЕНИЯ ПОГОДЫ, ВОЗМОЖНО:

— наполнение водой дорожного полотна, затруднение движения транспорта и дорожно-транспортные происшествия;

— повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта,

— повреждения разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных молниезащитой (громоотводом).

«По возможности рекомендуем оставаться в закрытых помещениях и не выходить на улицу. Если непогода всё-таки застала вас, то обходите стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь от молнии под деревьями.», — говорится в сообщении МЧС.

Автолюбители, будьте внимательны на дороге, грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

При возникновении происшествий — звоните по телефону: 101 Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22 Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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