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Александр Зинченко: «Даже мама путает меня с Де Брейне»
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Александр Зинченко: «Даже мама путает меня с Де Брейне» 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признался, что живет по соседству с главным тренером «горожаном» Пепом Гвардьолой. Также украинец прокомментировал внешнее сходство с другим полузащитником чемпионов Англии Кевином Де Брейне.
— В принципе, весь Манчестер я могу показать минут за 10, — сказал в эфире программы «ПроФутбол» Зинченко. -Здесь очень переменчивая погода — в течение дня она может меняться несколько раз. Вроде тепло, потом дождь, потом снова тепло. Бывает такой сильный ветер, что сносит ворота на тренировке.
В одном доме с Гвардьолой живет много игроков «Манчестер Сити». Пеп живет на последнем этаже. >Зайти к нему за солью? Надо попробовать, но здесь такого нет.
Схожесть с Де Брейне? После победы в Кубке лиги на вечеринке ко мне подошла его мама. Даже моя мама по телевизору иногда нас путает, как и фанаты. Но мы совершенно разные.
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