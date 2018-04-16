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В Саратове завершился отопительный сезон
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В Саратове завершился отопительный сезон 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В понедельник 16 апреля у жителей областного центра остыли батареи.
Жители многоквартирных домов вздохнули с облегчением: в квартирах нормализовалась температура, которая в последнее время была у многих невыносимо жаркой.
Кроме того, строка платежа за отопление в платежках за апрель обещает быть почти вдвое меньше (даже если по сложившейся практике ПАО «Т Плюс» перерасчет будет в мае — Ред.).
Таким образом, отопительный сезон в Саратове официально подошел к концу. Также от тепла постепенно отключается и социальная сфера. Глава Саратовской области Валерий Радаев отметил, что отопительная кампания прошла в целом без серьезных срывов и ЧП.
Напомним, в 2017 году по окончании отопительного сезона в середине апреля ударили заморозки. По этой причине тепло экстренно вернули в дома на время внезапных холодов. Пока синоптики не пугают саратовцев неожиданным возвратом зимы.
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