В Саратове завершился отопительный сезон

В понедельник 16 апреля у жителей областного центра остыли батареи.

Жители многоквартирных домов вздохнули с облегчением: в квартирах нормализовалась температура, которая в последнее время была у многих невыносимо жаркой.

Кроме того, строка платежа за отопление в платежках за апрель обещает быть почти вдвое меньше (даже если по сложившейся практике ПАО «Т Плюс» перерасчет будет в мае — Ред.).

Таким образом, отопительный сезон в Саратове официально подошел к концу. Также от тепла постепенно отключается и социальная сфера. Глава Саратовской области Валерий Радаев отметил, что отопительная кампания прошла в целом без серьезных срывов и ЧП.

Напомним, в 2017 году по окончании отопительного сезона в середине апреля ударили заморозки. По этой причине тепло экстренно вернули в дома на время внезапных холодов. Пока синоптики не пугают саратовцев неожиданным возвратом зимы.