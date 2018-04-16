Паводок в Московском бассейне идет на спад

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Понижение уровня воды в акватории наблюдается в большинстве районов Московского бассейне. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ФГБУ «Канал имени Москвы».

"В настоящий момент наблюдается спад половодья на всех водных путях Московского бассейна, за исключением Оки", — говорится в сообщении. Уточняется, что в верховьях Волги фиксируется уменьшение уровня воды на 8-47 см. В низовье Москвы-реки на гидроузлах Трудкоммуна, Софьино, Андреевка и Фаустово — на 12-30 см.

На всех водпостах заполненность водоемов соответствует норме или не дотягивает до нормального подпорного уровня воды. Только на границе Москвы-реки и Оки наблюдается половодье с уровнем воды на 2,26 м выше нормы.

В пресс-службе добавили, что ситуация в Московском бассейне может измениться при выпадении обильных осадков.