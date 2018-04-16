Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот

Канистра жидкого азота, пачка бенгальских свечей, спички: давайте выясним, что победит в этом эпичном противостоянии льда и пламени.

Температура жидкого азота -495 градусов по Цельсию. Бенгальские свечи дают жар на 1100 градусов — кажется, результаты эксперимента должны быть несколько предсказуемы.

Действительно, пачка смотанных вместе бенгальских свечей продолжает гореть даже в емкости с жидким азотом. Даже удивительно: получается, что способная остановить терминатора жидкость пасует перед обычным фейерверком.

Мы настоятельно советуем не повторять этот эксперимент самостоятельно. Эксперименты с фейерверками вообще могут закончиться настоящей катастрофой, как, например, вот в этих захватывающих историях.