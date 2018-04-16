Паводок в Московском регионе пошел на спад

Спад половодья наблюдается на всех водных путях Московского бассейна за исключением реки Оки, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Канал имени Москвы».

«За десять дней с начала половодья аварий и чрезвычайных ситуаций на водных путях не было. Гидротехнические сооружения ФГБУ «Канал имени Москвы» работают в штатном режиме. Наиболее сложная паводковая ситуация наблюдается на реке Оке. Здесь отмечается значительный подъем уровня воды, сопоставимый с рекордом 2013 года», — говорится в сообщении.

В верховьях Волги на водпостах зафиксировано уменьшение уровня воды на 8-47 сантиметров. Основной объем притока весенней воды принимают водохранилища ФГБУ «Канал имени Москвы». Чтобы не допустить затопления прилегающих к водотоку территорий, заблаговременно была проведена предполоводная сработка, то есть частичное опорожнение водохранилищ.

За сутки уровень воды на Иваньковском водохранилище повысился на 22 сантиметра, на Угличском — на 5 сантиметров, на Рыбинском — на 7 сантиметров. Но даже при таком подъеме заполненность водоемов не дотягивает до нормального подпорного уровня воды (НПУ) на 1-2 метра.

В верховье Москвы-реки пик паводка пришелся на 9 апреля. В черте города Москвы уровень воды держится в пределах нормы. Пропуск паводка производится в транзитном режиме через два гидроузла ФГБУ «Канал имени Москвы». В низовье Москвы-реки за пределами столицы вода стала постепенно уходить, уровень воды здесь не доходит до нормы.

Настоящее половодье наблюдается только на границе Москвы-реки и Оки. Так, на гидроузле Северка уровень Москвы-реки превышает НПУ на 2,26 метра, хотя и здесь вода начала убывать. Особую силу половодье приобретает в районе Белоомута. С 1 по 12 апреля уровень Оки здесь поднялся на 5,3 метра, что превышает норматив на 3,5 метра. Для сравнения, весной 2013 года, когда наблюдался рекордный за последние 10 лет паводок, вода поднялась на 4,33 метра от нормы.

Самый большой в этом году приток воды в Белоомуте был зафиксирован 9 апреля — за сутки вода прибывала на 1,85 метра, но на этом резкий рост прекратился. С 15 апреля уровень Оки в районе Белоомута на повышался, паводковая ситуация стабилизировалась.

Обычно паводок проходит в течение двух-трех недель, однако ситуация может измениться при выпадении обильных осадков, отмечается в материале.