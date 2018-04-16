В Адыгее и на Кубани распространили экстренное предупреждение о заморозках

МАЙКОП , 16 апреля. / ТАСС /. Экстренное предупреждение по заморозкам на ближайшие сутки объявили в Адыгее Краснодарском крае . Об этом сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"В ночные часы 17 апреля местами в Адыгее и восточной половине Краснодарского края сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы — от минус одного до минус трех градусов", — уточнили в Северо-Кавказском УГМС.

Как прокомментировали ТАСС в Гидрометцентре Адыгеи, заморозки могут причинить ущерб посевам рапса, повредить цветущие и распустившиеся почки косточковых культур. В минсельхозе республики пояснили, что заморозки в это время года — явление в регионе не редкое. В 2014 году понижение температуры до минус 9 градусов на равнинной части республики привело к потере урожая фруктов — алычи, черешни, абрикоса, персика, сливы, пострадали и плантации земляники.