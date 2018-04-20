За сутки вода в Вятке поднялась еще на 30 см

На 8 часов сегодняшнего дня уровень воды составляет +27 см от нулевого поста.

За четыре дня с момента вскрытия льда этот прирост стал самым существенным.

Начальник Кировского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин отметил, что ожидаемое на днях похолодание не окажет существенного влияния на ход паводка, резкого прироста воды не прогнозируется.

Отметим, что в этом году паводок прогнозируется на уровне 490 см. Однако администрация города решила готовиться к максимально возможному подъему воды на время половодья — 640 см (к такой отметке вода в Вятке подходила в 1979 году). В 2017 году паводок на Вятке достиг уровня 490 см.

Фото — Пресс-службы администрации г. Кирова