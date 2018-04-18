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За последние сутки уровень воды в Вятке вырос на 2 см
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Ребенок раскрыл "тайну" химатаки в Сирии
Ребенок раскрыл "тайну" химатаки в Сирии

За последние сутки уровень воды в Вятке вырос на 2 см 

Vyatka-grad.ru 7 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Кирове в период половодья в зоне подтопления может оказаться свыше 350 домов. Об этом сообщают в городской администрации.
Традиционно подтопленными могут оказаться дома, расположенные на территории поселков Симоновский и Широковский, а также Дымково, Вересники и КМДК. В этом году, по прогнозу метеорологов, вода может подняться до отметки в 490 см. Схожий уровень наблюдался и в прошлом году.
За последние сутки, согласно данным Единой дежурно-диспетчерской службы, уровень воды в Вятке вырос на 2 см.
Фото (тематическое) — new-variant.ru
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 Ещё 6 источников 
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