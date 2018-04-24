Уровень воды в Вятке снизился на 13 сантиметров

По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы г. Кирова, 24 апреля уровень воды в реке Вятке составил +114 см от нулевого поста.

Напомним, вчера в это же время уровень воды достигал +127 см.

«За сутки река убыла на 13 сантиметров, — рассказали в ЕДДС. — Это связано с общим снижением температуры воздуха, а также с тем, что лёд в верховьях Чепцы и Вятки еще не вскрылся».

По прогнозам, до конца недели днем повышение температуры будет постепенным, на 1-2 градуса. Ночью минусовая температура сохраняется, максимум в ночное время ожидается 0 градусов. На основе этого специалисты утверждают, что сильного и быстрого таяния выпавшего снега не предвидится. Соответственно существенного повышения уровня воды пока не ожидается.

Тем не менее, как отметили в ЕДДС, все силы и средства по ликвидации ситуаций, связанных с половодьем, находятся в 100-процентной готовности.

Фото — admkirov.ru