Ещё
Число затопленных в Оренбуржье мостов выросло до 24
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число затопленных в Оренбуржье мостов выросло до 24 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На выходных к 22 уже затопленным переправам добавились мосты в Новоорском и Саракташском раойнах.
Ежедневный мониторинг паводковой обстановки показал, что подтопленных придомовых территорий нет. В Бугуруслане, где ранее затопило около ста дворов, вода уже покинула территорию частного сектора. Тем не менее, спасатели предупреждают: в связи с повышением дневных температур воздуха, существует вероятность подтопления придомовых территорий и приусадебных участков талыми водами.
«На реках области продолжается рост уровней воды от 1 до 99 см за сутки. Наибольшее повышение наблюдается на реках: Орь-Истемес на 271 см, Самара-Бузулук на 165 см, Урал-Березовский на 148 см, Суундук-Майский на 103 см за сутки», ‒ сообщили в Главном управлении МЧС по Оренбургской области.
В Новоорском районе из русла вышла река Кумак. Она затопила низководный мост на автодороге Лужки — Закумачное в Горьковском сельсовете. В Саракташском районе подтоплен низководный мост на автодороге Каменноозёрное— Медногорск в районе Кондуровки и Верхней Черноречки. Уровень перелива над мостом составляет 20 см.
«ФедералПресс» сообщал о сильном паводке в Оренбуржье.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Алтайском крае продолжает бушевать мартовский паводок В Екатеринбурге произошел выброс вредного газа В Барнауле вместе со снегом «растаял» асфальт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии260
Ответ США признали губительным для россиян185
Трамп предъявил России новое обвинение365
МИД предупредил россиян об угрозе34
Кремль призвал россиян не играть в прятки524
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение