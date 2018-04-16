Число затопленных в Оренбуржье мостов выросло до 24

На выходных к 22 уже затопленным переправам добавились мосты в Новоорском и Саракташском раойнах.

Ежедневный мониторинг паводковой обстановки показал, что подтопленных придомовых территорий нет. В Бугуруслане , где ранее затопило около ста дворов, вода уже покинула территорию частного сектора. Тем не менее, спасатели предупреждают: в связи с повышением дневных температур воздуха, существует вероятность подтопления придомовых территорий и приусадебных участков талыми водами.

«На реках области продолжается рост уровней воды от 1 до 99 см за сутки. Наибольшее повышение наблюдается на реках: Орь-Истемес на 271 см, Самара-Бузулук на 165 см, Урал-Березовский на 148 см, Суундук-Майский на 103 см за сутки», ‒ сообщили в Главном управлении МЧС по Оренбургской области

В Новоорском районе из русла вышла река Кумак. Она затопила низководный мост на автодороге Лужки — Закумачное в Горьковском сельсовете. В Саракташском районе подтоплен низководный мост на автодороге Каменноозёрное— Медногорск в районе Кондуровки и Верхней Черноречки. Уровень перелива над мостом составляет 20 см.