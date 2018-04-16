Экологическая обстановка в Москве вновь ухудшится во вторник

МОСКВА , 16 апр — РИА Новости . Метеоусловия ночью и днем вторника в Москве будут способствовать ухудшению рассеивания выбросов в атмосфере, сообщили в пресс-службе «Мосэкомониторинга» в понедельник.

Ранее сообщалось, что в отдельных районах столицы были зафиксированы превышения порога запаха по сероводороду. Кроме того, очевидцы и корреспонденты РИА Новости сообщали, что в ряде районов Москвы вечером 15 апреля отмечались гарь и дымка. В «Мосэкомониторинге» пояснили, что некоторые станции на окраине города зафиксировали тогда кратковременное превышение норматива по содержанию в атмосферном воздухе взвешенных частиц PM10, и уточнили, что это может быть связано со случаями поджогов сухой травы на прилегающих территориях.

"В ночные и утренние часы 17 апреля ожидается кратковременное ухудшение рассеивания выбросов в атмосфере. Днем вторника метеоусловия будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере", — говорится в сообщении.

В учреждении отметили, что по состоянию на 16.00 мск понедельника максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.

Так, по данным «Мосэкомониторинга», близи автотрасс к этому времени максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — до 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,5 ПДКм.р., оксид азота — до 0,1 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.

"На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — 0,1 ПДКм.р., диоксид азота — до 0,4 ПДКм.р., оксид азота — до 0,1 ПДКм.р., приземный озон — 0,9 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,2 ПДКм.р", — следует из сообщения.