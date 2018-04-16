Отрезанные паводком деревни воссоединились с «большой землей» 

В деревни Новостройка, Дубровка, Бородухино Малоярославецкого района и деревню Староскаковское Дзержинского района теперь можно попасть не только на лодках: вода, затопившая дороги, ведущие к этим населенным пунктам, отступила. Но часть дачных участков в окрестностях Обнинска, затопленных разлившейся Протвой, пока остаются под водой, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области. Фото пресс-службы администрации Обнинска Напомним, вода в реках Калужской области пошла на спад 14 апреля. За минувшие сутки уровень воды в Оке, Угре и Протве понизился весьма существенно — от 113 до 143 сантиметров. В Жиздре скорость отступления большой воды ниже — за сутки уровень понизился только на десять сантиметров. Он сейчас составляет 646 сантиметров от нуля гидропоста. Вода в Оке в городской черте Калуги опустилась до отметки 381 сантиметр, в Угре в районе поселка Товарково уровень воды составляет 361 сантиметр, а в Протве (в районе Спас-Загорья) — 440 сантиметров.