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Аграрии губернии приступили к весенним полевым работам
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Аграрии губернии приступили к весенним полевым работам 

Волга Ньюс 2 часа назад
Первыми вышли в поле механизаторы СХП «Лозовское» (Кинель-Черкасский район). Проработав все выходные, они внесли удобрения почти на половину площадей с озимыми: 597 га из 1 393 гектаров. Также приступило к работам СХП «Кармала» (Кошкинский район): внесены удобрения на 46 га из 1 424 гектаров.
Остальные предприятия агрохолдинга «Зерно Жизни» со дня на день готовы приступить к первым весенне-полевым работам, внесению удобрений на посевы озимых. Пока на полях еще много снега, но уже есть широкие проталины, где озимые открылись и можно определить их состояние.
По словам руководителя сельхознаправления по Кошкинскому району А. Н. Козлова, озимые живые, без плесени и повреждений.
"Очень удобно вносить удобрения по так называемому «черепку», когда по ночным заморозкам техника может выйти в поле, не увязая. А днем в плюсовую температуру удобрения напрямую уходят в почву вместе с влагой. Посмотрим, позволит ли погода сработать таким образом в ближайшие дни", — отмечает он.
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