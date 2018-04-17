Мэрия Воронежа назвала точную дату отключения отопления 

Решение основано на данных регионального Гидрометцентра. Отопительный сезон в Воронеже завершится в четверг, 19 апреля. Уже подписано соответствующее постановление, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе мэрии. Среднесуточная температура с 13 апреля значительно превышает +8 градусов, необходимые для отключения отопления. Но с четверга, 19 апреля, в Воронеже немного похолодает, и два дня температура воздуха будет в среднем +8…+10 градусов. Однако при резком похолодании руководители учреждений социальной сферы обязаны обеспечить поддержание оптимальной температуры. В 2017 году отопительный период в Воронеже завершился поздно — лишь 27 апреля. В 2013 и 2014 годах отопление в Воронеже отключили 18 апреля, в 2015-м — 27 апреля, в 2016-м — 12 апреля. Екатерина Трещикова