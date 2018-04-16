Ещё
В Самарскую область идут дожди
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самарскую область идут дожди 

ТРК Губерния 43 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
Но даже ночью термометр будет показывать плюсовую температуру. Циклон из центральных регионов России принесет в Самарскую область дожди и пасмурную погоду. При этом даже в ночные часы жители губернии смогут увидеть небольшой плюс на своих термометрах. Самым тёплым окажется вторник, информируют синоптики «Приволжского УГМС». Воздух прогреется до +17, день будет ясным и безветренным. В среду и в четверг чуть похолодает, до +9…+14, небо затянет тучами, в большинстве районов пройдут дожди. Но в целом, как отмечают синоптики, такая погода характерна для второй декады апреля.
Фото: pixabay.com
ТРК Губерния: последние новости
Самарскую область ждут тёплые дни и морозные ночи Корреспонденты ”ГУБЕРНИИ" облетели Самарскую область вместе с инспекторами по ЧС Самарцы увидят лунное затмение и самый мощный звездопад в 2017 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки302
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии128
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Трамп предъявил России новое обвинение78
Центробанк поменял планы82
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение