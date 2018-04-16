В Самарскую область идут дожди 

Но даже ночью термометр будет показывать плюсовую температуру. Циклон из центральных регионов России принесет в Самарскую область дожди и пасмурную погоду. При этом даже в ночные часы жители губернии смогут увидеть небольшой плюс на своих термометрах. Самым тёплым окажется вторник, информируют синоптики «Приволжского УГМС». Воздух прогреется до +17, день будет ясным и безветренным. В среду и в четверг чуть похолодает, до +9…+14, небо затянет тучами, в большинстве районов пройдут дожди. Но в целом, как отмечают синоптики, такая погода характерна для второй декады апреля.
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