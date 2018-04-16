Сотни возгораний сухой травы ежесуточно регистрируют в регионах Центральной России

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Подразделения МЧС в регионах Центральной России сообщают о начале пожароопасного периода. Практически ежедневно регистрируются десятки возгораний на площади от нескольких сот квадратных метров, до 1,5-2 га под Орлом , Тулой и Рязанью . Самый крупный природный пожар на территории в 7 га произошел в Белгородской области , в Воронежской — огонь ликвидировали на подступах к промышленным складам и автотехнике, рассказали ТАСС в региональных управлениях МЧС.

По данным центров гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, на территории большинства регионов Центрального федерального округа (ЦФО) установилось тепло. Дневная температура воздуха держится на уровне плюс 11-14 градусов, а в южных областях — 17-18 градусов со знаком плюс, дожди и умеренное похолодание ожидаются во второй половине недели. Засушливая погода в течение нескольких дней привела, по данным региональных управлений МЧС, к десяткам возгораний травы, сухостоя и мусора.

Одновременно с этим в Смоленской области уже произошло четыре пожара в лесах, в Курской — ввели режим круглосуточного контроля ситуации в лесной зоне. В целом в ЦФО лесопожарная обстановка, по данным Центрального регионального центра МЧС России, пока находится в норме.

Огонь вблизи городов

Несколько крупных пожаров произошло в минувшие выходные в Белгородской области. Днем 14 апреля сухая трава горела на площади около 7 га в районе поселка Северного, где проживает более 10 тыс. человек. На борьбу с огнем, который подошел вплотную к жилым домам, прибыли около 40 сотрудников противопожарной службы. Справились с огнем лишь к 19:00 мск, и еще несколько часов ушло на проливку мест, где возгорания было наиболее интенсивными. Пострадавших не было.

15 апреля трава загорелась на окраинах Белгорода , жители двух микрорайонов выкладывали в социальных сетях фотографии и видеозаписи густого серого дыма над полями.

На территории Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировали 97 ландшафтных пожаров на общей площади более 7,3 га, наиболее крупный — порядка 5 га — произошел в Железнодорожном районе. Огонь остановили в 500 м от жилых строений. В городе Павловске 15 апреля в промзоне на улице Транспортной огонь угрожал складам и большегрузам, пожарные боролись с огнем более двух часов.

Тамбове в парке «Дружба» на выходных горели камыши и трава на набережной. В Липецкой области возгорания сухой травы зарегистрировали в селе Селки, где в садоводческом товариществе «Ромашка» огонь уничтожил несколько хозпостроек.

Уже более 270 случаев горения зафиксировано в Рязанской области, их общая площадь превысила 480 га. Наиболее часто пожары происходят в окрестностях Рязани — 59 пожаров, в Спасском и Скопинском районах, где много лугов и сельхозугодий. Несколько десятков выездов из-за пала сухой травы было в минувшие выходные и в Ярославской области . В пресс-службе регионального управления МЧС отметили, что основная причина пожаров — человеческий фактор.

Опасность лесных пожаров

В Смоленской области по итогам минувшей недели площадь природных пожаров составила 523 га, сообщили ТАСС в областном ГУ МЧС, отметив, что зафиксировано четыре возгорания в лесах, куда пламя переходило с полей. «Огонь в лесах ликвидировали в Кардымовском районе, Сафоновском и Смоленском районах. Общая площадь возгораний составила около 3 га, во всех случаях горела лесная подстилка, все пожары были оперативно ликвидированы», — сказали в областном управлении МЧС.

О пожарах на границе полей и лесов сообщают и в управлении МЧС по Курской области . «Регулярно регистрируются случаи неконтролируемых палов сухой травы местным населением, и зачастую сухая растительность горит на территориях, граничащих с лесами. С сегодняшнего дня полицейские совместно с сотрудниками лесной охраны и сотрудниками МЧС начинают ежедневное патрулирование лесопарковых зон, где жители предпочитают отдыхать чаще всего», — отметили в пресс-службе ведомства.

С началом пожароопасного сезона диспетчерская служба регионального комитета лесного хозяйства начала круглосуточный мониторинг обстановки на всей площади лесного фонда области.

Космический контроль

Для контроля за обстановкой, связанной с пожарами, МЧС России ведет космический мониторниг. Данные о так называемых термоточках передаются со спутника в Национальный центр управления в кризисных ситуациях, а оттуда в региональные управления спасательных ведомств.

"Мы получаем географические координаты и, сопоставив их с картой местности, направляем группы местных пожарно-спасательных гарнизонов. Так, например, в субботу, 14 апреля, в Орловской области было зафиксировано 12 термоточек, шесть из них подтвердились именно как горение сухой травы", — сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.