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Когда в квартирах стало жарко
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Когда в квартирах стало жарко 

ТВ-МИГ 55 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса gorodz.info
С приходом тепла и солнечных деньков у многих жителей Владимира традиционно начал возникать вопрос: «когда же выключат отопление?».
Ответ, как обычно банален — отопление выключат после того, как в течение пяти дней средняя температура воздуха будет свыше 8 градусов по Цельсию. Только после этого глава администрации города Андрей Шохин должен подписать постановление о завершении отопительного сезона и батареи в квартирах горожан начнут постепенно остывать.
Многие владимирцы не понимают, почему они должны оплачивать огромные суммы в квитанциях за тепло и топить городские улицы, открывая форточки в своих комнатах.
Решение, как отмечают в городском управлении ЖКХ, есть всегда. Заместитель начальника Илья Потапов рассказал, что жильцы многоквартирных домов имеют право провести общедомовое собрание и большинством голосов принять решение о прикрытии вентиля в подвале дома.
«Жители должны собрать общее собрание, проголосовать за уменьшение работы теплоносителя и отдать бумагу в управляющую компанию. У кого ТСЖ, там вообще вопросов никогда не возникает — вышли, решили, вентиль прикрыли. Это же касается и если температура воздуха вновь пойдет к нулю», — добавил Потапов.
Необходимо помнить и о событиях прошлого года, когда отопительный сезон сначала официально закончили, а потом резко похолодало.
«Отключить — всегда проще, чем включить», — отмечают в городской администрации.
В новых домах, как правило, радиаторы устанавливаются с термостатом. Подкрутив его, можно уменьшить температуру батареи, но сэкономить на тепле в квитанциях не получится, даже если и вовсе перекрыть подачу тепла. Счетчик считает общее количество поступившей теплоэнергии и делиться на собственников, согласно площади квартиры. Самый выгодный вариант — это когда и в доме и в квартире стоит прибор учета. Здесь перекрытая батарея даст 100% экономию ресурса.
Горожане также могут за свой счет попросить управкомпанию или ТСЖ об установке индивидуального автоматического теплового пункта. Компьютер сам будет анализировать температуру воздуха на улице и подавать заданную в квартиры жильцов. Стоимость такого удовольствия не из дешевых. На двухподъездный девятиэтажный дом установить автоматику будет стоит 1,2 -1,5 миллиона рублей.
Тем же, кто с соседями не в ладах и не хочет тратить свои кровные на установку индивидуального теплового пункта, остается только ждать и проветривать свое жилище. Впрочем, расстраиваться не стоит — уже завтра синоптики обещают похолодание, которое продлиться до начала следующей недели. По информации же «ТВ-МИГ», отопительный сезон во Владимире закончится 29 апреля.
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