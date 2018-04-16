Когда в квартирах стало жарко

Фото с ресурса gorodz.info

С приходом тепла и солнечных деньков у многих жителей Владимира традиционно начал возникать вопрос: «когда же выключат отопление?».

Ответ, как обычно банален — отопление выключат после того, как в течение пяти дней средняя температура воздуха будет свыше 8 градусов по Цельсию. Только после этого глава администрации города Андрей Шохин должен подписать постановление о завершении отопительного сезона и батареи в квартирах горожан начнут постепенно остывать.

Многие владимирцы не понимают, почему они должны оплачивать огромные суммы в квитанциях за тепло и топить городские улицы, открывая форточки в своих комнатах.

Решение, как отмечают в городском управлении ЖКХ, есть всегда. Заместитель начальника Илья Потапов рассказал, что жильцы многоквартирных домов имеют право провести общедомовое собрание и большинством голосов принять решение о прикрытии вентиля в подвале дома.

«Жители должны собрать общее собрание, проголосовать за уменьшение работы теплоносителя и отдать бумагу в управляющую компанию. У кого ТСЖ, там вообще вопросов никогда не возникает — вышли, решили, вентиль прикрыли. Это же касается и если температура воздуха вновь пойдет к нулю», — добавил Потапов.

Необходимо помнить и о событиях прошлого года, когда отопительный сезон сначала официально закончили, а потом резко похолодало.

«Отключить — всегда проще, чем включить», — отмечают в городской администрации.

В новых домах, как правило, радиаторы устанавливаются с термостатом. Подкрутив его, можно уменьшить температуру батареи, но сэкономить на тепле в квитанциях не получится, даже если и вовсе перекрыть подачу тепла. Счетчик считает общее количество поступившей теплоэнергии и делиться на собственников, согласно площади квартиры. Самый выгодный вариант — это когда и в доме и в квартире стоит прибор учета. Здесь перекрытая батарея даст 100% экономию ресурса.

Горожане также могут за свой счет попросить управкомпанию или ТСЖ об установке индивидуального автоматического теплового пункта. Компьютер сам будет анализировать температуру воздуха на улице и подавать заданную в квартиры жильцов. Стоимость такого удовольствия не из дешевых. На двухподъездный девятиэтажный дом установить автоматику будет стоит 1,2 -1,5 миллиона рублей.