В Московской области для профилактики лесных пожаров используют космический мониторинг

«За прошедшие выходные в МО зарегистрировано два лесных пожара на общей площади 0,08 га. То есть, площади небольшие. В части мониторинга организована четырёхуровневая система мониторинга. Это наземное патрулирование, авиационное патрулирование, система видеомониторинга лесных пожаров и космический мониторинг. В последнем мы используем систему дистанционного мониторинга, с помощью которой у нас фиксируются термоточки, то есть, изменение температуры, которые в дальнейшем отрабатываются».

Ларькин добавил, что серьёзных возгораний этим летом не ожидаются.

«В весенний период торфяные пожары отсутствуют. Обычно мы ожидаем их к концу июля и в августе. Если брать долгосрочный прогноз по этому году, то на уровне средних пятилетних показателей по погоде всё стабильно, никаких чрезвычайных ситуаций мы не прогнозируем».