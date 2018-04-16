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В Московской области для профилактики лесных пожаров используют космический мониторинг
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В Московской области для профилактики лесных пожаров используют космический мониторинг 

Говорит Москва 18 минут назад
Фото: Говорит Москва
«За прошедшие выходные в МО зарегистрировано два лесных пожара на общей площади 0,08 га. То есть, площади небольшие. В части мониторинга организована четырёхуровневая система мониторинга. Это наземное патрулирование, авиационное патрулирование, система видеомониторинга лесных пожаров и космический мониторинг. В последнем мы используем систему дистанционного мониторинга, с помощью которой у нас фиксируются термоточки, то есть, изменение температуры, которые в дальнейшем отрабатываются».
Ларькин добавил, что серьёзных возгораний этим летом не ожидаются.
«В весенний период торфяные пожары отсутствуют. Обычно мы ожидаем их к концу июля и в августе. Если брать долгосрочный прогноз по этому году, то на уровне средних пятилетних показателей по погоде всё стабильно, никаких чрезвычайных ситуаций мы не прогнозируем».
В лесах Подмосковья с четверга начался пожароопасный сезон, соответствующий приказ издал комитет лесного хозяйства Московской области. Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства перешла на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба ведомства.
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