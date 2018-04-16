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Пучков отправил в Воронеж тульских спасателей для борьбы с паводком
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Пучков отправил в Воронеж тульских спасателей для борьбы с паводком 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
Для борьбы с последствиями паводка в Воронежскую область выдвинулась группировка Тульского спасательного центра МЧС России.
По решению Министра МЧС РФ Владимира Пучкова в регион выдвинулся Тульский спасательный центр в составе 70 человек и 11 единиц специализированной техники. Прибытие колонны ожидается вечером 16 апреля. Группировка будет направлена в район Новой Усмани для оказания помощи населению.
Также напомним, что на этой неделе из-за прогнозируемых осадков может повыситься уровень воды в реках Ворона, Савала и Хопер.
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