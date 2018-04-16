Пучков отправил в Воронеж тульских спасателей для борьбы с паводком

Для борьбы с последствиями паводка в Воронежскую область выдвинулась группировка Тульского спасательного центра МЧС России.

По решению Министра МЧС РФ Владимира Пучкова в регион выдвинулся Тульский спасательный центр в составе 70 человек и 11 единиц специализированной техники. Прибытие колонны ожидается вечером 16 апреля. Группировка будет направлена в район Новой Усмани для оказания помощи населению.

Также напомним, что на этой неделе из-за прогнозируемых осадков может повыситься уровень воды в реках Ворона, Савала и Хопер.