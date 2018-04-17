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В Татарстане ожидается вторая волна паводка на северных реках
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В Татарстане ожидается вторая волна паводка на северных реках 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Подъем воды идет на северных реках Татарстана — на Казанке в районе Арска, на Мёше, Берсуте, Ише и Ике.
Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-Информ» начальник отдела гидрологии Гидрометцентра РТ Алексей Соколов.
«Вторую волну паводка мы ждем на северных реках, будет наполняться Куйбышевское водохранилище, но за счет сброса воды она будет уходить. Не вскрылись еще ни Кама, ни Волга. Там только начались процессы ледоразрушения.
Уровень воды в Куйбышевском водохранилище по данным на 16 апреля составлял 52,39 м уровень. При этом с 17 апреля увеличивается сброс воды с 13 до 16 тысяч кубометров в секунду, с 20 — 30 апреля — до 27 тыс. кубов.
Паводок завершится к концу апреля. «Пройдут пики на северных реках, через 10 дней ждем вскрытия водохранилищ и полное очищение ото льда», — пояснил Соколов.
Что касается затопления, то всего подтопило приусадебные участки в шести районах республики, 4 моста и один участок дороги. Но эвакуация жителей не потребовалась, сообщил начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ Радик Гисмятов.
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