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В КЧР объявили экстренное предупреждение о возможных заморозках
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В КЧР объявили экстренное предупреждение о возможных заморозках 

ТАСС 33 минуты назад
ЧЕРКЕССК, 16 апреля. /ТАСС/. Заморозки ожидаются в ближайшие сутки в Карачаево-Черкесии, соответствующее экстренное предупреждение распространила в понедельник региональная главка МЧС России.
"В ночные и утренние часы 17 апреля 2018 года местами по КЧР ожидаются заморозки от -1 до -3°С. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий не выше межмуниципального характера", — говорится в сообщении.
В связи с возможными заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений.
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