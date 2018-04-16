В КЧР объявили экстренное предупреждение о возможных заморозках

"В ночные и утренние часы 17 апреля 2018 года местами по КЧР ожидаются заморозки от -1 до -3°С. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий не выше межмуниципального характера", — говорится в сообщении.

В связи с возможными заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений.