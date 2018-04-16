Экстренное предупреждение о возможных заморозках распространили на Ставрополье

"Ночью и утром 17 апреля существует вероятность возникновения природных ЧС, связанных с повреждениями цветков ранних косточковых плодовых культур. Источник ЧС — заморозки в воздухе до минус 1 градуса Цельсия", — сообщает МЧС со ссылкой на данные ставропольского Гидрометцентра.

По данным спасателей, установившаяся в последние дни теплая, сухая погода вызвала раннее возобновление вегетации, понижение температуры до минусовых значений будет опасно для растений.

Населению рекомендуется принять защитные меры для плодовых деревьев.