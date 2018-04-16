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Экстренное предупреждение о возможных заморозках распространили на Ставрополье
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Экстренное предупреждение о возможных заморозках распространили на Ставрополье 

ТАСС 11 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
ПЯТИГОРСК, 16 апреля /ТАСС/. Экстренное предупреждение о возможных заморозках на Ставрополье распространило ГУ МЧС России по краю.
"Ночью и утром 17 апреля существует вероятность возникновения природных ЧС, связанных с повреждениями цветков ранних косточковых плодовых культур. Источник ЧС — заморозки в воздухе до минус 1 градуса Цельсия", — сообщает МЧС со ссылкой на данные ставропольского Гидрометцентра.
По данным спасателей, установившаяся в последние дни теплая, сухая погода вызвала раннее возобновление вегетации, понижение температуры до минусовых значений будет опасно для растений.
Населению рекомендуется принять защитные меры для плодовых деревьев.
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