Около миллиона человек примут участие в шествии «Бессмертного полка»

Участники акции пройдут колонной и пронесут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. «Мы думаем, что около 1 млн человек примут участие, потому что в прошлом году пришли более 800 тыс. человек. И еще напомню, какая была погода: было очень холодно, шел дождь со снегом. И если в этом году погода будет хорошая, то мы предполагаем, что цифра может приблизиться и даже перешагнуть отметку в 1 млн человек», — отметил представитель пресс-службы мероприятия. «Бессмертный полк» — общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы.