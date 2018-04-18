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Около миллиона человек примут участие в шествии «Бессмертного полка»
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Около миллиона человек примут участие в шествии «Бессмертного полка» 

Обручевский меридиан 18 апреля 2018
Фото: Обручевский меридиан
Участники акции пройдут колонной и пронесут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
«Мы думаем, что около 1 млн человек примут участие, потому что в прошлом году пришли более 800 тыс. человек. И еще напомню, какая была погода: было очень холодно, шел дождь со снегом. И если в этом году погода будет хорошая, то мы предполагаем, что цифра может приблизиться и даже перешагнуть отметку в 1 млн человек», — отметил представитель пресс-службы мероприятия. «Бессмертный полк» — общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы.
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На Москву надвигаются обложные дожди Гидрометцентр отметил, что погода потенциально опасна МЧС предупредило об аномальных морозах до минус 20 градусов
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