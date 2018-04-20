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Когда на майские праздники будет сокращенный рабочий день?
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Когда на майские праздники будет сокращенный рабочий день? 

АиФ-Новосибирск 44 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
На майские праздники в этом году сокращенный рабочий день будет 8 мая. Это день накануне праздника — Дня Победы в Великой Отечественной Войне 9 мая.
По причине празднования 9 мая Дня Победы, который в этом году выпадает на среду, никаких переносов не предполагается. Праздничный выходной разделит трудовую неделю как раз пополам — 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). Вторник, 8 мая, при этом, как предпраздничный рабочий день, по российскому трудовому законодательству, станет короче на 1 час.
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