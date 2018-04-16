Ещё
Неблагоприятные метеорологические условия установятся в Московском регионе 16–17 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неблагоприятные метеорологические условия установятся в Московском регионе 16–17 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Жителей Подмосковья и Москвы предупредили о неблагоприятных для рассеивания вредных веществ в воздухе метеорологических условиях, которые установятся с вечера понедельника и до утра 17 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета.
«С 20:00 16 апреля до 10:00 17 апреля 2018 года на территории Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ I степени опасности», — говорится в сообщении.
Минувшей ночью в Москве зафиксировали временное превышение предельно допустимых концентраций сероводорода и взвешенных частиц РМ10, что может быть связано с поджогами травы. Плохое рассеивание вредных веществ было вызвано тем, что на территории Московского региона установилась ясная и безветренная погода.
РИАМО: последние новости
Превышение концентрации вредных веществ в воздухе зафиксировали в Москве минувшей ночью Дачников Подмосковья призвали особенно внимательно относиться к пожарной безопасности Самый низкий с начала 2018 г уровень влажности воздуха зафиксировали в Московском регионе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки24
Согласована единая позиция по Сирии107
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии290
Россиянин уехал на дачу и пожалел15
Федеральный канал опозорился с Сирией105
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:58
Россию назвали «сложным партнером»
В мире Политика
В Совфеде призвали США «включить голову»
Политика
00:44
Ярославский депутат растоптал свой iPad
Политика
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение