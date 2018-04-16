Неблагоприятные метеорологические условия установятся в Московском регионе 16–17 апреля

Жителей Подмосковья Москвы предупредили о неблагоприятных для рассеивания вредных веществ в воздухе метеорологических условиях, которые установятся с вечера понедельника и до утра 17 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета

«С 20:00 16 апреля до 10:00 17 апреля 2018 года на территории Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ I степени опасности», — говорится в сообщении.

Минувшей ночью в Москве зафиксировали временное превышение предельно допустимых концентраций сероводорода и взвешенных частиц РМ10, что может быть связано с поджогами травы. Плохое рассеивание вредных веществ было вызвано тем, что на территории Московского региона установилась ясная и безветренная погода.