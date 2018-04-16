Вредные примеси будут накапливаться в воздухе в Москве ночью 17 апреля

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Погодные условия в Москве и Московской области в ночь на вторник будут способствовать накоплению в воздухе вредных примесей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Росгидромета

Неблагоприятный период ожидается с 20:00 мск 16 апреля до 10:00 17 апреля. Согласно прогнозу Росгидромета, скорость ветра в этот период будет всего 1 м/с.

По данным Центрального управления Росгидромета по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, условия отнесены к I уровню опасности. Это означает, что жителям региона стоит ограничить пребывание на улице и проветривать помещения только с помощью кондиционеров.