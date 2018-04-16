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Вредные примеси будут накапливаться в воздухе в Москве ночью 17 апреля
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Вредные примеси будут накапливаться в воздухе в Москве ночью 17 апреля 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Погодные условия в Москве и Московской области в ночь на вторник будут способствовать накоплению в воздухе вредных примесей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Росгидромета.
Неблагоприятный период ожидается с 20:00 мск 16 апреля до 10:00 17 апреля. Согласно прогнозу Росгидромета, скорость ветра в этот период будет всего 1 м/с.
По данным Центрального управления Росгидромета по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, условия отнесены к I уровню опасности. Это означает, что жителям региона стоит ограничить пребывание на улице и проветривать помещения только с помощью кондиционеров.
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