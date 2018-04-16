В регионы Уральского федерального округа пришло похолодание

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Незначительное похолодание пришло в регионы Уральского федерального округа (УрФО), которое, в частности, помогло на Ямале восстановить работу зимников после потепления и метели, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"Все зимники возобновили работу после потепления, однако проезд по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги обеспечен на участке Лабытнанги — Мужи — поворот на поселок Горки (км 247) для полноприводного транспорта… На закрытом участке ведутся восстановительные работы после метели, техника занята расчисткой проезжей части и укаткой полотна зимника", — сказали в понедельник в пресс-службе.

Порывы ветра и температура до минус 10 градусов ожидаются и в Ханты-Мансийском автономном округе , отметили в Ханты-Мансийском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В регионе местами ветер порывы могут достигать до 12-17 метров в секунду.

В некоторых регионах УрФО вместе с похолоданием ожидается и снег. В Курганской области в отдельных районах ожидается мокрый снег с дождем, а ночью и утром из— за этого на дорогах может появиться гололедица. «На дорогах сейчас обстановка спокойная, стабильная — погода пока на нашей стороне. В Кургане сегодня зарегистрировано 13 ДТП, 11 из них подтвердились, повреждения механические, также одно ДТП зарегистрировано в области», — рассказали ТАСС в пресс-службе УГИБДД УМВД России по области.

Екатеринбурге , где прохладная погода держится с 11 апреля, тоже выпал снег. Однако несмотря на это на юго— востоке области, на крайнем юге, в центральных и северных районах региона снежный покров сошел.

"В ближайшее время 19-21 апреля ожидается очередное потепление, которое приведет к окончательному сходу снежного покрова на всей территории области, будет способствовать оттаиванию почвы и возобновлению вегетации озимых посевов, но ожидаемые осадки в третьей декаде апреля будут сдерживать поспевание почвы", — отметила в общении с журналистами начальник отдела агрометеорологических прогнозов и агрометеорологии Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Саваринюк.