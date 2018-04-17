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Около 50 придорожных объектов в Подмосковье привели в порядок за неделю
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Около 50 придорожных объектов в Подмосковье привели в порядок за неделю 

РИАМО 12 часов назад
Фото: РИАМО
На областных трассах в Подмосковье привели в порядок около 50 придорожных объектов после проверок Госадмтехнадзора Московской области, сообщила во вторник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.
Административно-технические инспекторы Московской области провели за прошедшую неделю более 20 объездов дорог областного значения на территории Подмосковья.
«Итогом рейдов экипажей Госадмтехнадзора стало приведение в надлежащее состояние 48 территорий и объектов придорожной инфраструктуры, находящихся в зоне ответственности ГБУ «Мосавтодор», так как именно эта организация отвечает за содержание полосы отвода автодорог, проходящих внутри Московской области по территориям сразу нескольких муниципальных образований региона», — сказала Витушева.
Она отметила, что по предписаниям, выданным сотрудниками регионального Госадмтехнадзора, ГБУ «Мосавтодор» и его подрядными организациями не только убран мусор с придорожных территорий, но и очищены от ржавчины, грязи, посторонних надписей автобусные павильоны, ограждения, фасады нежилых зданий, а также информационные носители, расположенные в полосе отвода областных автомобильных дорог.
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