Около 50 придорожных объектов в Подмосковье привели в порядок за неделю

На областных трассах в Подмосковье привели в порядок около 50 придорожных объектов после проверок Госадмтехнадзора Московской области, сообщила во вторник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева

Административно-технические инспекторы Московской области провели за прошедшую неделю более 20 объездов дорог областного значения на территории Подмосковья.

«Итогом рейдов экипажей Госадмтехнадзора стало приведение в надлежащее состояние 48 территорий и объектов придорожной инфраструктуры, находящихся в зоне ответственности ГБУ «Мосавтодор», так как именно эта организация отвечает за содержание полосы отвода автодорог, проходящих внутри Московской области по территориям сразу нескольких муниципальных образований региона», — сказала Витушева.

Она отметила, что по предписаниям, выданным сотрудниками регионального Госадмтехнадзора, ГБУ «Мосавтодор» и его подрядными организациями не только убран мусор с придорожных территорий, но и очищены от ржавчины, грязи, посторонних надписей автобусные павильоны, ограждения, фасады нежилых зданий, а также информационные носители, расположенные в полосе отвода областных автомобильных дорог.