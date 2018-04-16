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Детские площадки Подмосковья после зимы приведут в порядок
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Детские площадки Подмосковья после зимы приведут в порядок 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Детские площадки Подмосковья приведут в порядок после зимы, особое внимание уделят устаревшим площадкам, говорится в сообщении Госадмтехнадзора Московской области.
"Инспекторы, во-первых проверят документацию на игровые конструкции, а во-вторых проинспектируют их состояние после схода снега. В первую очередь внимание инспекторов будет обращено на устаревшие площадки", — сказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева, слова которой приводятся в пресс-релизе.
При этом Витушева отметила, что на территории Подмосковья не осталось бесхозных площадок, поэтому добиться устранения нарушений в этом году будет проще.
Всего в Московской области зарегистрированы 15,5 тысячи детских игровых площадок, за последние четыре года в рамках губернаторской программы в Подмосковье установлены и модернизированы более 4 тысяч детских площадок.
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