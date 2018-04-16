Детские площадки Подмосковья после зимы приведут в порядок

МОСКВА , 16 апр — РИА Новости . Детские площадки Подмосковья приведут в порядок после зимы, особое внимание уделят устаревшим площадкам, говорится в сообщении Госадмтехнадзора Московской области.

"Инспекторы, во-первых проверят документацию на игровые конструкции, а во-вторых проинспектируют их состояние после схода снега. В первую очередь внимание инспекторов будет обращено на устаревшие площадки", — сказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева , слова которой приводятся в пресс-релизе.

При этом Витушева отметила, что на территории Подмосковья не осталось бесхозных площадок, поэтому добиться устранения нарушений в этом году будет проще.

Всего в Московской области зарегистрированы 15,5 тысячи детских игровых площадок, за последние четыре года в рамках губернаторской программы в Подмосковье установлены и модернизированы более 4 тысяч детских площадок.