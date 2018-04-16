Германию ожидает «кровавый дождь»

Как прогнозируют синоптики, на Германию надвигается очень редкое природное явление. Об этом сообщает издание The Local.

В Германии ожидаются так называемые «кровавые дожди». Виной осадков оранжево-красного оттенка — песок пустыни Сахара, который принесло воздушными массами.

Такие дожди выпадут над территорией севера Германии и Гамбурга. Они окрасят здания, тротуары, автомобили в красноватый цвет, пишет Утро.ru.

Подобное явление над Германией произошло два года назад. Специалисты дают стопроцентную гарантию их выпадения снова.