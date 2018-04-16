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Германию ожидает «кровавый дождь»
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Германию ожидает «кровавый дождь» 

Свободная пресса 38 минут назад
Как прогнозируют синоптики, на Германию надвигается очень редкое природное явление. Об этом сообщает издание The Local.
В Германии ожидаются так называемые «кровавые дожди». Виной осадков оранжево-красного оттенка — песок пустыни Сахара, который принесло воздушными массами.
Такие дожди выпадут над территорией севера Германии и Гамбурга. Они окрасят здания, тротуары, автомобили в красноватый цвет, пишет Утро.ru.
Подобное явление над Германией произошло два года назад. Специалисты дают стопроцентную гарантию их выпадения снова.
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