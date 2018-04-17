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Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 16:00 16.04.2018 года
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Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 16:00 16.04.2018 года 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 17 апреля 2018
Вблизи автотрасс по данным на 16:00 максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — до 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,5 ПДКм.р., оксид азота — до 0,1 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.
На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — 0,1 ПДКм.р., диоксид азота — до 0,4 ПДКм.р., оксид азота — до 0,1 ПДКм.р., приземный озон — 0,9 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,2 ПДКм.р.
Сероводород: порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышены.
В ночные и утренние часы 17.04.2018 ожидается кратковременное ухудшение рассеивания выбросов в атмосфере. Днем 17.04.2018 метеоусловия будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
21 апреля в «День Земли» в природном заказнике «Долина реки Сетунь» пройдет субботник Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 16:00 13.04.2018 года Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 13:00 13.04.2018 года
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