Превышение концентрации вредных веществ в воздухе зафиксировали в Москве минувшей ночью

Из-за слабого ветра в ночь на понедельник в столице зафиксировали временное превышение предельно допустимых концентраций сероводорода и взвешенных частиц РМ10, что может быть связано с поджогами травы, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

«В Москве установилась солнечная и теплая погода, характерная для антициклона. При слабом ветре в ночные и утренние часы отмечено ухудшение условий рассеивания выбросов в атмосфере. По данным станций мониторинга, в отдельных районах зафиксированы превышения порога запаха по сероводороду», — говорится в сообщении.

Кроме того, ряд станций на окраине столицы зафиксировал кратковременное превышение норматива по содержанию в атмосферном воздухе взвешенных частиц РМ10, что может быть связано со случаями поджогов сухой травы на прилегающих территориях.

К полудню процессы рассеивания выбросов в атмосфере улучшились.

Вблизи автотрасс, по данным на 08:00 понедельника, максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляли: оксид углерода — 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,5 ПДКм.р., оксид азота — 0,9 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.

На других территориях аналогичные показатели достигали: оксид углерода — 0,4 ПДКм.р., диоксид азота — 0,8 ПДКм.р., оксид азота — 0,1 ПДКм.р., приземный озон — 0,3 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,7 ПДКм.р. Сероводород: в отдельных районах города был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ , не превышен.

Днем в Москве установились метеоусловия, способствующие интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере.