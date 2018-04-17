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На востоке Москвы зафиксировано четырехкратное превышение уровня сероводорода
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На востоке Москвы зафиксировано четырехкратное превышение уровня сероводорода 

ТАСС 47 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Мосэкомониторинг» зафиксировал четырехкратное превышение содержания в воздухе сероводорода на востоке столицы, сообщили в экологической службе.
По данным учреждения, в полночь в районе Косино-Ухтомский предельно допустимая максимально разовая концентрация сероводорода была превышена в 4,4 раза.
В Выхино-Жулебино — в 2,2 раза, в Рязанском и Новокосине — в 1,8 раза, в Марьине и Люблине датчики зафиксировали превышение в 1,4 раза.
Ранее «Мосэкомониторинг» сообщал о превышениях уровня содержания сероводорода в воздухе на востоке и юго-востоке Москвы. Максимальную концентрацию сероводорода в 4,5 раза в ночь на 16 апреля в районе Косино-Ухтомский зафиксировала станция «Кожухово», контролирующая зону влияния закрытого мусорного полигона «Кучино» и Мусоросжигательного завода №4.
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