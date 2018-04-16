Москва и Подмосковье подписали соглашение по «Чистой воде»

"Важное соглашение, оно предполагает еще более активное сотрудничество в рамках программы «Чистая вода». Все мы заинтересованы в том, чтобы в каждый дом приходила чистая вода. Мы ведем большую работу в Подмосковье, чтобы строительство новых водозаборных узлов позволяло решить эту проблему. Порядка 12% воды мы получаем от "Мосводоканала" , от Москвы. Сегодняшнее соглашение предполагает расширение этого сотрудничества — с 12% до 16% чистой воды мы будем получать на территории Подмосковья от «Мосводоканала», — сказал Воробьев после подписания соглашения на Западной станции водоподготовки АО «Мосводоканал». Она обеспечивает питьевой водой свыше 3,5 миллиона человек в Москве и Подмосковье.

Реализация госпрограммы «Чистая вода» началась в Московской области в 2014 году, она направлена на обеспечение жителей Подмосковья качественной питьевой водой. Программа касается 7,8 миллиона жителей.