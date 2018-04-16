Ещё
Москва и Подмосковье подписали соглашение по «Чистой воде»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва и Подмосковье подписали соглашение по «Чистой воде» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 16 апр — РИА Недвижимость. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о дальнейшем обеспечении жителей Московского региона чистой питьевой водой и улучшении ее качества, сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Воробьева.
"Важное соглашение, оно предполагает еще более активное сотрудничество в рамках программы «Чистая вода». Все мы заинтересованы в том, чтобы в каждый дом приходила чистая вода. Мы ведем большую работу в Подмосковье, чтобы строительство новых водозаборных узлов позволяло решить эту проблему. Порядка 12% воды мы получаем от "Мосводоканала", от Москвы. Сегодняшнее соглашение предполагает расширение этого сотрудничества — с 12% до 16% чистой воды мы будем получать на территории Подмосковья от «Мосводоканала», — сказал Воробьев после подписания соглашения на Западной станции водоподготовки АО «Мосводоканал». Она обеспечивает питьевой водой свыше 3,5 миллиона человек в Москве и Подмосковье.
Реализация госпрограммы «Чистая вода» началась в Московской области в 2014 году, она направлена на обеспечение жителей Подмосковья качественной питьевой водой. Программа касается 7,8 миллиона жителей.
РИА Новости: последние новости
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе В Благовещенске из-за природных пожаров ввели режим ЧС Почти 40 новых дорожных объектов появится в Подмосковье до 2022 года
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки24
Согласована единая позиция по Сирии151
Россиянин уехал на дачу и пожалел23
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии288
Федеральный канал опозорился с Сирией113
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:58
Россию назвали «сложным партнером»
В мире Политика
В Совфеде призвали США «включить голову»
Политика
00:44
Ярославский депутат растоптал свой iPad
Политика
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение