Приготовиться к потопу: москвичей ждут сильные ливни и грозы

Жителей столицы предупредили о резком ухудшении погоды. В ночь на 17 апреля ожидаются дожди, местами сильные, также не исключена гроза.

В ближайшие дни в Москве может выпасть почти половина месячной нормы осадков. Существенные изменения погоды в городе ожидаются 17 апреля, рассказала главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова . «К вечеру начнутся кратковременные дожди», — сказала она.

Согласно прогнозу, в Москве выпадет до 7 миллиметров осадков. В ночь на 18 апреля погода только ухудшится — ожидаются дожди и грозы, пишет РИА Новости . «Мы предполагаем, что с завтрашнего вечера до конца дня 18-го числа на Москву выпадет значительное количество осадков — до 22 миллиметров», — заявила Позднякова. Она также добавила, что такой показатель составляет почти половину месячной нормы.

Помимо ливня и грозы, в столицу придут дымка и неприятный запах. При этом сообщается, что за прошедшие сутки в Москве степень загрязнения атмосферного воздуха была низкая. Содержание всех определяемых вредных веществ санитарно-гигиенических норм не превышало, передает телеканал «360».

Эксперты объясняют ожидаемую аномалию тем, что в ночное и утреннее время 17 апреля будут неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Ранее уже сообщалось, что в некоторых районах Москвы жители чувствовали запах гари и дымку.