Синоптики рекомендуют участникам ЯМЭФ одеваться потеплее и не забыть зонты

СИМФЕРОПОЛЬ , 17 апреля. / ТАСС /. Крымские синоптики рекомендуют участникам Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) взять с собой теплую одежду и не забыть зонты, поскольку на полуострове ожидается незначительное похолодание и дожди, сообщила во вторник ТАСС руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая

Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет в Крыму 19-21 апреля 2018 года. По данным организаторов, в нем примут участие около трех тыс. человек из 60 стран.

"19 апреля пройдет холодный фронт, дожди ожидаются и 19, и 20 апреля. Ветер неприятный, северо-западный 10-15 м/ с. В Ялте 19 апреля температура воздуха днем плюс 10-15 градусов, а 20 апреля будет холоднее: плюс семь — плюс 12 градусов. Наверное, стоит взять с собой теплую одежду, зонты", — отметила Любецкая.

Но уже в субботу и воскресенье погода немного улучшится. «В субботу и воскресенье, по нашим прогнозам, без осадков, выглянет солнышко, температура воздуха днем повысится до плюс 15-17 градусов», — сообщила собеседница агентства.