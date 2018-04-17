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Синоптики рекомендуют участникам ЯМЭФ одеваться потеплее и не забыть зонты
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Синоптики рекомендуют участникам ЯМЭФ одеваться потеплее и не забыть зонты 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Москва24
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Крымские синоптики рекомендуют участникам Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) взять с собой теплую одежду и не забыть зонты, поскольку на полуострове ожидается незначительное похолодание и дожди, сообщила во вторник ТАСС руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет в Крыму 19-21 апреля 2018 года. По данным организаторов, в нем примут участие около трех тыс. человек из 60 стран.
"19 апреля пройдет холодный фронт, дожди ожидаются и 19, и 20 апреля. Ветер неприятный, северо-западный 10-15 м/ с. В Ялте 19 апреля температура воздуха днем плюс 10-15 градусов, а 20 апреля будет холоднее: плюс семь — плюс 12 градусов. Наверное, стоит взять с собой теплую одежду, зонты", — отметила Любецкая.
Но уже в субботу и воскресенье погода немного улучшится. «В субботу и воскресенье, по нашим прогнозам, без осадков, выглянет солнышко, температура воздуха днем повысится до плюс 15-17 градусов», — сообщила собеседница агентства.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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