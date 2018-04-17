Уровень воды в малых реках Самарской области начал снижаться

Пик пройден. Первая волна весеннего паводка в регионе начала сходить на нет. Уровень воды в малых реках снижается. Впрочем, в скором времени он повысится на Волге. О ситуации на территории Самарской области рассказали в главке МЧС . На брифинге побывала наша съемочная группа.

Сейчас, по информации МЧС, в Самарской области подтопленным остается лишь один поселок — Нижнее Санчелеево. В населенный пункт вода пришла 10 апреля. На месте до сих пор работают спасатели. Подтоплено 40 приусадебных участков. «На сегодняшний день у нас остается только подтопленные сами приусадебные участки в этом населенном пункте. Проводятся работы по откачке воды мотопомпами из подвальных помещений и погребов. Также мы привлекали еще пожарно-насосные станции для перекачки воды, которая скопилась в низменных местах», — рассказал начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко

На брифинге рассказали и о ситуации в Тимофеевке, которую также сильно подтопило 10 апреля. Вода заняла 100 приусадебных участков и 8 частных жилых домов. Одного человека эвакуировали. Сейчас ситуация там нормализовалась. Силами МЧС была восстановлена насыпь, которая защищала поселок от талых вод с полей. В будущем Тимофеевку от стихии будут защищать проверенными инженерными решениями, а не самодельными барьерами. Задачу поставил глава региона. «Вчера на совещании правительства поставлена задача, в том числе и главе города Тольятти , для того, чтобы обсудить вопросы по восстановлению отводного канала, который находится на территории города Тольятти в промзоне, раньше который принимал все вот эти паводковые воды», — отметил Олег Бойко.

Подтопленными в регионе остаются и четыре низководных моста. Самая сложная ситуация — в Пестравском районе. Чтобы ее разрешить, выставлены дополнительные фельдшерско-медицинские пункты, дежурят спасатели, организована переправа и запасы продуктов. Важно, что в ближайшие дни ожидаются осадки, а это может замедлить снижения уровня воды. Начальник Гидрометцентра ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова подчеркнула: «Мы считаем, что осадки будут идти с 18 по 23 число, по 23 апреля, с перерывами, разной интенсивности. Температурный режим в ночные часы будет положительный, в пределах 3 — 8 градусов тепла».