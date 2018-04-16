Синоптики обещают москвичам дождливую неделю

Жителей Москвы ждёт дождливая неделя. Как пишет RT, ссылаясь на данные «Метеобюро», самые интенсивные осадки ожидаются во вторник и среду, в выходные дни дожди будут кратковременными.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в светлое время суток будет составлять порядка 15 градусов выше ноля. В Подмосковье метеорологи прогнозируют порядка +10-ти.

Между тем, ранее метеорологи сообщили, что сегодня, 16 апреля, в Москве может быть побит температурный рекорд, установленный в 1920 году. Тогда воздух в столице прогрелся до +21.