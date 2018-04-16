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Власти рассказали, с чем могут быть связаны дымка и запах гари в Москве
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Власти рассказали, с чем могут быть связаны дымка и запах гари в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Дымка и запах гари, на которые жаловались москвичи вечером в воскресенье, могут быть связаны с поджогом сухой травы, сообщили РИА Новости в «Мосэкомониторинге» в понедельник.
Очевидцы и корреспонденты РИА Новости сообщали, что в ряде районов Москвы вечером 15 апреля отмечались гарь и дымка.
"Ряд станций на окраине столицы зафиксировали кратковременное превышение норматива по содержанию в атмосферном воздухе взвешенных частиц PM10, что может быть связано со случаями поджогов сухой травы на прилегающих территориях. К полудню ожидается улучшение процессов рассеивания выбросов в атмосфере", — говорится в сообщении.
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