Власти рассказали, с чем могут быть связаны дымка и запах гари в Москве

МОСКВА , 16 апр — РИА Новости . Дымка и запах гари, на которые жаловались москвичи вечером в воскресенье, могут быть связаны с поджогом сухой травы, сообщили РИА Новости в «Мосэкомониторинге» в понедельник.

Очевидцы и корреспонденты РИА Новости сообщали, что в ряде районов Москвы вечером 15 апреля отмечались гарь и дымка.

"Ряд станций на окраине столицы зафиксировали кратковременное превышение норматива по содержанию в атмосферном воздухе взвешенных частиц PM10, что может быть связано со случаями поджогов сухой травы на прилегающих территориях. К полудню ожидается улучшение процессов рассеивания выбросов в атмосфере", — говорится в сообщении.