В Москве выпадет половина месячной нормы осадков

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

Дожди разной интенсивности пройдут в Москве на текущей неделе, особенно сильные придутся на вторник и среду, в последующие дни и в выходные ожидаются кратковременные дожди, сообщила РИА Новости главный специалист столичного "Метеобюро" Татьяна Позднякова

По ее данным, днем в понедельник в столице продержится солнечная погода, но уже к вечеру характер погоды существенно изменится — начнутся дожди. По прогнозам синоптиков, не исключено, что в среду дожди сменит гроза, и на Москву во вторник и в среду выпадет от 9 до 22 миллиметров осадков, что является почти половиной месячной нормы.

"Минимальная температура останется высокой — плюс 5 — плюс 7 градусов, дневная температура при дожде 18 апреля 13-15 градусов, а по области 10-15 градусов. В последующие дни дожди начнут постепенно прекращаться, 19 апреля мы ожидаем местами лишь небольшой дождь, минимальная температура будет в пределах 5-6 градусов, дневная 13-15 градусов", — рассказала Позднякова в понедельник.

В пятницу погода будет без осадков, но станет вновь довольно прохладной — в ночные часы ожидаются плюс 1 — плюс 6 градусов, дневная температура будет на уровне плюс 10 — плюс 15 градусов.

"На выходных ожидаются кратковременные дожди и повышение температуры и ночью, и днем. Ночная температура в пределах плюс 2 — плюс 7 градусов, дневная — плюс 14 — плюс 19 градусов", — добавила собеседница агентства.