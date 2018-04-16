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В Барнауле назвали самые необычные капризы природы апреля за 50 лет
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В Барнауле назвали самые необычные капризы природы апреля за 50 лет 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Алтайский Гидрометцентр назвал самые необычные метеоявления, которые происходили в Барнауле в апреле за последние 50 лет.
Как сообщила Людмила Сырых, начальник ОГМО Алтайского Гидрометцентра, во второй месяц весны 2004 года в краевой столице выпало 97 мм осадков при норме 28 мм. А в апреле 1980 года, напротив, осадков почти не было (3,9 мм).
Самый холодный за 50 лет апрель был в 1979 году (средняя температура +2,4°С), а самый теплый — в 1997 году (средняя температура +9,8°С).
Апрельские температурные рекорды были поставлены 1 и 6 апреля 1927 года (тогда было -28 °С) и 28 апреля 1997 года (было +32,3°С).
В среднем, в Барнауле фенологический подсезон «оживление весны» наступает 22 апреля, когда среднесуточная температура воздуха держится выше +5°С. В это время просыпаются насекомые, появляются трава и листья, кучевые облака, ливни. Один раз в два года (в среднем) в апреле гремит гроза. Два дня бывают с туманом или метелью, три дня — с порывистым ветром более 15 м/с.
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