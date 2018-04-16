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Роструд напомнил, как будем отдыхать в мае
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Роструд напомнил, как будем отдыхать в мае 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Роструде напомнили, как россияне будут работать и отдыхать на майские праздники.
Следующая рабочая неделя будет шестидневной — с понедельника, 23 апреля, по субботу, 28 апреля включительно. А затем будет четыре дня отдыха по случаю празднования Первомая — с 29 апреля по 2 мая.
"Выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля. А среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье ", — пояснили "Интерфаксу" в ведомстве.
Таким образом, первая рабочая неделя в мае будет длиться всего два дня (3 и 4 мая). В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет: праздничный выходной разделит рабочую неделю на две части — 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом 8 мая, как предпраздничный рабочий день, будет сокращенным.
Следующий праздник ждет россиян уже в июне. День России (12 июня) приходится в этом году на вторник. Поэтому рабочая неделя снова будет шестидневной (с 4 по 9 июня), а потом будем отдыхать три дня (с 10 по 12 июня).
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