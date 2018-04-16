Ещё
Саратов накроют дожди
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратов накроют дожди 

Новости Саратова 52 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Жителям областного центра и региона рекомендуют запастись дождевиками и резиновыми сапогами.
Саратовские метеорологи предупреждают о переменах погоды, которые произойдут уже в самое ближайшее время. Уже с середины текущей недели, после Радоницы погода будет дождливой и пасмурной.
Изменения в погоде будут происходить уже с 17 апреля. Дождик закапает интенсивнее к среде, 18 апреля. В четверг и пятницу весна продолжит «плакать», что, в принципе не помешает для пыльных дорог и будущего урожая.
Температура окружающего воздуха будет уверенно держаться на плюсовой отметке. Причем, в полуденные часы, несмотря на облачность, будет достигать даже +17 градусов.
Новости Саратова: последние новости
Однокурсники не верят в самоубийство студента в Саратове Под Саратовом разлилась нефть Жителям Балакова запретили посещать кладбище
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки23
Трамп планировал атаковать российские объекты860
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией52
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа171
Глава Франции выдвинул обвинение России850
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:35
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Конфликты Политика
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
00:28
Деньги из штанов вытащил ветер
Происшествия Криминал
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение