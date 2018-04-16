Саратов накроют дожди

Жителям областного центра и региона рекомендуют запастись дождевиками и резиновыми сапогами.

Саратовские метеорологи предупреждают о переменах погоды, которые произойдут уже в самое ближайшее время. Уже с середины текущей недели, после Радоницы погода будет дождливой и пасмурной.

Изменения в погоде будут происходить уже с 17 апреля. Дождик закапает интенсивнее к среде, 18 апреля. В четверг и пятницу весна продолжит «плакать», что, в принципе не помешает для пыльных дорог и будущего урожая.

Температура окружающего воздуха будет уверенно держаться на плюсовой отметке. Причем, в полуденные часы, несмотря на облачность, будет достигать даже +17 градусов.