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На Кубани в ближайшие сутки ожидаются дожди с градом
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На Кубани в ближайшие сутки ожидаются дожди с градом 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае сегодня, 27 апреля, вечером ожидаются кратковременные осадки с грозой, местами синоптики прогнозируют град. В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер переменных направлений с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха днем 25-30°С, ночью 9-14°С, в юго-восточной части отметки термометров опустятся до 3-8°С.
На Азовском и Черноморском побережьях Кубани без осадков. Днем воздух прогреется до 21-26°С, ночью ожидается 10-15°С.
Солнечная погода прогнозируется и в Краснодаре. В краевую столицу пришло настоящее лето — днем отметки термометров покажут 29°С. Такая погода продержится в городе до конца следующей недели.
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