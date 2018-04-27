На Кубани в ближайшие сутки ожидаются дожди с градом

Краснодар . 27 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае сегодня, 27 апреля, вечером ожидаются кратковременные осадки с грозой, местами синоптики прогнозируют град. В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер переменных направлений с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха днем 25-30°С, ночью 9-14°С, в юго-восточной части отметки термометров опустятся до 3-8°С.

На Азовском и Черноморском побережьях Кубани без осадков. Днем воздух прогреется до 21-26°С, ночью ожидается 10-15°С.

Солнечная погода прогнозируется и в Краснодаре. В краевую столицу пришло настоящее лето — днем отметки термометров покажут 29°С. Такая погода продержится в городе до конца следующей недели.