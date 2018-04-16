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На Кубани ожидаются дожди и заморозки
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На Кубани ожидаются дожди и заморозки 

Новая Кубань 26 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае сегодня местами ожидаются ночные заморозки до -3°С. Днем температура воздуха поднимется до +14-19°С, ночью отметки термометров по большей части региона покажут +2-7°С.
Ветер восточного и юго-восточного направлений с порывами до 12 м/с. На Черноморском побережье без осадков, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.
В Краснодаре днем +18°С, ночью +6°С. К концу недели в краевой столице ожидаются дожди.
На Кубани в ближайшие два дня прогнозируются кратковременные осадки и грозы. Местами, преимущественно в восточной половине края, ожидаются заморозки -1°С, -3°С. Днем отметки термометров поднимутся до +20°С.
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