На Кубани ожидаются дожди и заморозки

Краснодар . 16 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае сегодня местами ожидаются ночные заморозки до -3°С. Днем температура воздуха поднимется до +14-19°С, ночью отметки термометров по большей части региона покажут +2-7°С.

Ветер восточного и юго-восточного направлений с порывами до 12 м/с. На Черноморском побережье без осадков, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

В Краснодаре днем +18°С, ночью +6°С. К концу недели в краевой столице ожидаются дожди.

На Кубани в ближайшие два дня прогнозируются кратковременные осадки и грозы. Местами, преимущественно в восточной половине края, ожидаются заморозки -1°С, -3°С. Днем отметки термометров поднимутся до +20°С.