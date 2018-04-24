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Конец апреля подарит жителям Кубани настоящее тепло
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Конец апреля подарит жителям Кубани настоящее тепло 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
Лишь в горных районах пройдут дожди с грозами
Конец апреля подарит жителям Кубани настоящее тепло.
В период с 25 по 29 апреля температура воздуха на территории края повысится, в отдельные дни — до +27… +29 °C, обещают синоптики.
25 апреля местами в крае ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Затем осадки прекратятся, лишь временами в предгорных и горных районах могут пройти сильные кратковременные дожди с грозами.
25 апреля ветер будет преимущественно западных направлений, 5-10 м/с, с порывами до 13-18 м/с, который сменит направление на восточное (6-11 м/с). С 28 апреля ожидается усиление ветра до 12-17 м/с.
В Краснодаре до конца недели тепло и ясно: температура поднимется до +25… +27 градусов тепла. Ночные температуры также повысятся до +11…+15 градусов.
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