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Дожди и грозы ожидаются на Кубани в конце рабочей недели
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Дожди и грозы ожидаются на Кубани в конце рабочей недели 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 19 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае 19 апреля практически во всех районах ожидаются осадки, местами ливни с грозой. Ветер западных направлений с порывами 6-11 м/с, утром и днем местами порывы могу достигнуть 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +6-11°С, днем +13-18°С, местами отметки термометров поднимутся до +20°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.
На Черноморском побережье утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +7-12°С, днем +12-17°С, по югу ожидается потепление до +20°С.
В Краснодаре сегодня прогнозируются небольшие осадки, температура воздуха днем +18°С, ночью +10°С.
На Кубани в ближайшие два дня сохранится аналогичная погода: ожидаются дожди, грозы, существенного потепления или похолодания не предвидится. В субботу в предгорных и горных районах возможен мокрый снег, отметки термометров упадут до 0°С.
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 Ещё 14 источников 
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