Дожди и грозы ожидаются на Кубани в конце рабочей недели

Краснодар . 19 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае 19 апреля практически во всех районах ожидаются осадки, местами ливни с грозой. Ветер западных направлений с порывами 6-11 м/с, утром и днем местами порывы могу достигнуть 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +6-11°С, днем +13-18°С, местами отметки термометров поднимутся до +20°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

На Черноморском побережье утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +7-12°С, днем +12-17°С, по югу ожидается потепление до +20°С.

В Краснодаре сегодня прогнозируются небольшие осадки, температура воздуха днем +18°С, ночью +10°С.

На Кубани в ближайшие два дня сохранится аналогичная погода: ожидаются дожди, грозы, существенного потепления или похолодания не предвидится. В субботу в предгорных и горных районах возможен мокрый снег, отметки термометров упадут до 0°С.