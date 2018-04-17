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В Приамурье за сутки ликвидированы шесть пожаров
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В Приамурье за сутки ликвидированы шесть пожаров 

Дальний Восток 59 минут назад
Фото: Дальний Восток
Шесть пожаров на площади 9,4 тыс. га ликвидированы за прошедшие сутки в Приамурье, сообщила во вторник пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
«За прошедшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано 20 природных пожаров. Из них ликвидировано шесть пожаров на площади 9,4 тыс. га, действующими остаются 14 возгораний, два из которых локализовано в Шимановском и Свободненском районах на общей площади 3,5 тыс. га. На тушении пожаров задействовано 760 человек», — говорится в сообщении.
За сутки пожары зарегистрированы в Зейском (3), Шимановском (2) и Мазановском (2) районах области.
«Остался действующий пожар вблизи поселка Майский и один возле уже несуществующего села Березовка. Угрозы населенным пунктам нет, думаю, сегодня будем давать ликвидацию. Горит болотистая местность. Погода у нас в районе солнечная, особого ветра нет, ждем пятницы — обещают осадки, которые, возможно, повлияют на пожароопасную обстановку», — сказал ТАСС глава Мазановского района Михаил Пивень.
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