В Приамурье за сутки ликвидированы шесть пожаров

Шесть пожаров на площади 9,4 тыс. га ликвидированы за прошедшие сутки в Приамурье, сообщила во вторник пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

«За прошедшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано 20 природных пожаров. Из них ликвидировано шесть пожаров на площади 9,4 тыс. га, действующими остаются 14 возгораний, два из которых локализовано в Шимановском и Свободненском районах на общей площади 3,5 тыс. га. На тушении пожаров задействовано 760 человек», — говорится в сообщении.

За сутки пожары зарегистрированы в Зейском (3), Шимановском (2) и Мазановском (2) районах области.