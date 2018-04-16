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Прогноз погоды. Радуемся солнцу и теплу, пока не пришли дожди
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Прогноз погоды. Радуемся солнцу и теплу, пока не пришли дожди 

nn.ru 40 минут назад
Фото: nn.ru
Утро понедельника, 16 апреля, задаст тон на весь день: за окном ясная безоблачная погода, ветер едва ощутимый, а на термометрах +6°С. Солнце быстро прогреет воздух до +12…+15°С, слабоветреная погода сохранится до вечера. После заката температура опустится до +9…+11°С. На небе появится незначительная облачноcть.
Атмосферное давление в норме, сообщает Погода. НН.ру.
Во вторник, 17 апреля, ранним утром на термометрах будет +4°С, но яркое солнце быстро подтянет столбик до +11°С. Погода установится преимущественно ясная, но постепенно облака будут заполнять небо. Днём потеплеет до +15…+18°С — красота! Ветер юго-восточный, около 3 м/с. Вечер будет тёплый и облачный, +12…+14°С. А вот атмосферное давление пойдёт на понижение, и к вечеру составит 748 мм рт.ст.
Во вторник по церковному календарю первый после Пасхи день поминовения усопших — Радоница, «Пасха для умерших». Именно в этот день принято посещать кладбища, чтобы разделить радость праздника с умершими близкими людьми и предками.
Среду, 18 апреля, синоптики обещают пасмурную и влажную. Да ещё и восточный ветер усилится до малоприятных 5 м/с. Утром +5…+8°С, днём +10°С, вечером +6…+8. По прогнозам, весь день будет моросить мелкий дождик, периодически усиливаясь. Атмосферное давление 746-748 мм рт.ст.
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